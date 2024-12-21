Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi'nde Başarı Haftası

Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi, geride bıraktığımız haftada kültür, sanat, spor ve akademik alanlarda kazandığı başarılarla dikkat çekti. Silivri Şampiyonu olan Hasgal Basketbol Takımı, bilgi yarışmasında dereceye giren sınıflar, İngilizce Münazara Ekibi, Anadolu Mektebi Sabahattin Ali Paneli Ekibi ve İmgeden Ezgiye Programı Ekibi, okula büyük gurur yaşattı.

Okul Müdürü Muhammed Sıddık Demiroğlu, başarılı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek, onların bu üstün performanslarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demiroğlu, tüm ekiplere başarılarının devamını diledi.

Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi, eğitim ve spor alanındaki bu başarılarla Silivri’de adından söz ettirmeye devam ediyor.