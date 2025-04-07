Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi'nde Uluslararası eTwinning Projesi: Aktif Vatandaşlık Eğitimi Verildi

Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi, Elazığ ve Romanya'nın kuruculuğunu üstlendiği “Sensitive Criticism” adlı uluslararası eTwinning projesine ortak olarak önemli bir başarıya imza attı. Proje kapsamında Macaristan’dan gelen Dr. Barbara Racz, lise öğrencilerine “Aktif Vatandaşlık” konulu eğitim verdi.

Öğrenciler, eğitim sürecinde eleştirel düşünme, toplumsal sorumluluk ve vatandaşlık bilinci gibi kavramlar üzerine bilgi edinirken, uluslararası bir projede yer almanın heyecanını yaşadı. Proje boyunca farklı kültürlerle etkileşim kuran öğrenciler, aynı zamanda küresel vatandaşlık farkındalıklarını da artırma fırsatı buldu.

Okul yönetimi, projeye emek veren İngilizce öğretmeni ve proje yürütücüsü Aydan Akın’a teşekkür ederken, projeye katılım sağlayan tüm öğrencileri de tebrik etti.