Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Tekirdağ’da dün gece lodos ile birlikte taşan deniz, sahile büyük hasar verdi. Hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da etkili olan lodos ile birlikte Marmara Denizi taştı. Denizin taşması ile sular sahili kapladı. Suların sahili kaplaması sonucu adeta tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.

Gün ağarınca ortaya çıktı

Dün gece denizin taşması sonucu sahilde büyük hasar oluştu. Hasarın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Şiddetli lodos ve deniz taşınması ile birlikte sahil alanda bulunan birçok korkuluk paramparça olurken, bunun yanı sıra alanda bulunan kafelerdeki malzemeler sürüklendi.

Lodos’un şiddeti alandaki kilolarca ağırlıktaki bankları da söküp yüzlerce metre sürüklerken, alandaki asfaltın da kopması fırtınanın şiddetini bir kez daha ortaya koydu.

Deniz sularının geri çekilmesiyle Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri alanda temizlik ve onarım çalışmaları başlattı.