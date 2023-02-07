Hasarlı binada mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Osmaniye’de yaşlı bir kadın mahsur kaldığı hasarlı binadan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli peş peşe iki deprem Osmaniye’de de yıkıma neden oldu. Depremin yaşandığı ilk saatlerden bu yana Osmaniye’de yardım bekleyen 75 yaşındaki Nebiha Sözen’in kurtarılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. 11 katlı binanın 6. katında mahsur kalan Sözen’e ulaşan ekipler, güvenli bir şekilde çıkararak sağlık birimlerine teslim etti. Sözen’in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenilirken itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.