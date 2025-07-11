Hasatta hem kuraklık hem yangın riski: Çiftçiye çifte uyarı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Ankara’da buğday hasadı devam ediyor. Bu yıl verimin beklenenden az olması öngörülüyor.

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Ankara’da buğday hasadı hummalı şekilde devam ediyor. Başkent genelinde birçok ilçede çiftçiler sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara inerek biçerdöverlerle bu yılın ürününü toplamaya çalışıyor. Ancak hasat çalışmaları bu yıl çiftçilerin yüzünü yeterince güldürmedi. Tarım alanlarında yapılan gözlemler ve uzman değerlendirmelerine göre, bu yıl buğday verimi iklimsel şartlar nedeniyle beklenenin altında kaldı. Kuraklık, düzensiz yağışlar ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyen iklim değişiklikleri, verim kaybının başlıca sebepleri arasında yer aldı.

Çiftçiler, hem üretim maliyetlerinin artmasından hem de rekoltedeki düşüşten dolayı zor bir sezon geçiriyor. Ziraat Mühendisi Kerem Güler ve çiftçiler İhlas Haber Ajansı muhabirine hasat sezonu üzerine genel değerlendirmede bulundu.

"Don ve samyelinin çok zararı oldu"

Meslekte 15 yılı devirdiğini belirten Mühendis Güler, yağışların geç gelmesi ve kar yağışının yetersiz olması nedeniyle toprağın suya doymadığını belirterek, "İki sefer don, bir sefer de samyeli denir, sıcak esen rüzgarın çok zararı oldu. Tarlaya baktığımızda 700-750 kilogramları beklediğimiz yerlerde biz 450-500’lere düşüyoruz. Az su isteyen bitkilerin tercih edilmeli. Damlama sistemine geçilerek su tasarrufu sağlanması şu an en başta aldığımız tedbirler" diye konuştu.

"Bir kıvılcım bir araziyi yakmaya yetiyor"

Yangınlara karşı çiftçilere uyarıda bulunan Güler, "Bir kıvılcım bir araziyi yakmaya yetiyor. Özellikle sigara izmaritlerine karşı dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

"400 kilogram verirken, şimdi 200-250 kilogramı geçmiyor verim"

Yeni hasat sezonu ile ilgili konuşan çiftçi Tayfun Temizsoy, "2025 hasat sezonumuz başladı. Bu sene biraz verimim düşük tabii. Dondan dolayı ve yağışların geç olmasından dolayı düşük. Burası geçen yıl nadasa bırakılan yıldı, boştu. Önce ki sezonda burası 400 kilogram verirken, şimdi 200-250 kilogramı geçmiyor verimi. Allah bereket versin yine de. Bir umut devam ediyoruz. Fiyatlar ortalama, geçen yıl ki fiyatlarla hemen hemen aynı diyelim" şeklinde konuştu.

Ankara genelinde devam eden hasat çalışmalarının önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor. Verim düşüklüğü ve kuraklık, çiftçilerin gelecek sezon için yeni önlemler ve alternatif ürün planlamalarını da gündeme getirdi.