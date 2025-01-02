Hasgal'dan 2025'in İlk Ödülü

Silivri Kaymakamlığı öncülüğünde, Silivri Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Silivri Okullar Arası Atatürk Koşusu’nda Hasgal, 2025 yılının ilk ödülünü kazandı.

27 Aralık’ta, Atatürk’ün Ankara’ya ilk gelişinin yıl dönümünde gerçekleştirilen ve gelenekselleşen bu anlamlı yarışmada Hasgal, “Genç Erkekler İlçe 3.lüğü” derecesi ile büyük bir başarıya imza attı.



Atletizm sporcularının bu başarısı, Beden Eğitimi Öğretmenleri Ersin Eskicioğlu ve Fikret Özdemir’in özverili çalışmalarıyla taçlandı.

Hasgal ailesi olarak, sporcularımızı ve öğretmenlerimizi bu gurur verici başarıları için kutluyor, ilerleyen dönemlerde daha büyük zaferler kazanmalarını diliyoruz.

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