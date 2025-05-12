Hasgal'dan 3D Biyobaskı ile Organ Üretimi Sunumu
Hasan Sabriye Gümüş A.L. öğrencileri Bilim Uygulamaları İstanbul Sempozyumu'nda fark yarattı
Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Kimya Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Liselerde Bilim Uygulamaları İstanbul Sempozyumu’na katılarak önemli bir başarıya imza attı.
Sempozyumda “3D Biyobaskı İle Organ Üretimi” başlıklı projelerini sunan HASGAL öğrencileri, bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme ve sunum yapma gibi akademik becerilerini geliştirme fırsatı buldular.