Hasgal'dan 3D Biyobaskı ile Organ Üretimi Sunumu

Hasan Sabriye Gümüş A.L. öğrencileri Bilim Uygulamaları İstanbul Sempozyumu'nda fark yarattı

Hasgal'dan 3D Biyobaskı ile Organ Üretimi Sunumu
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi Kimya Takımı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Gelişim Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Liselerde Bilim Uygulamaları İstanbul Sempozyumu’na katılarak önemli bir başarıya imza attı.

Sempozyumda “3D Biyobaskı İle Organ Üretimi” başlıklı projelerini sunan HASGAL öğrencileri, bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme ve sunum yapma gibi akademik becerilerini geliştirme fırsatı buldular.
 

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb