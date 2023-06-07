HASGAL'dan İsviçre ve Fransa'ya bilim gezisi

Öğrenci ve öğretmenlerle birlikte 5 gece 6 gün süren gezide İsviçre ve Fransa’da CERN Bilim Merkezi, Technorama Bilim Müzesi, Cenevre Üniversitesi, Einstein’ın Evi ziyaret edildi.

Geziye ilişkin yapılan açıklamada “Lozan, Montrö, Zürih, Cenevre ve Paris gibi hem tarihe tanıklık ettiğimiz hem de kültürel ve sanatsal yönleriyle hepimizde iz bırakan şehirleri gezme şansımız oldu.Bunların yanı sıra; Eyfel Kulesi, Ressamlar Tepesi ve Louvre Müzesi’nde sanat ve doğayla iç içe olduğumuz, Paris’i birçok yönüyle tanıdığımız etkinliklerimiz de oldu. Öğrencilerimizle birlikte eğlencenin tadına vardığımız yerlere de gittik. Nestle Çikolata Fabrikası’nda hem çikolataların yapım aşaması hakkında bilgi aldık hem de İsviçre’nin ünlü çikolatalarının tadına bakma şansı elde ettik. Disneyland gezimizle de öğrencilerimiz gün boyu eğlenmenin, Disneyland Park ve Walt Disney Studios Park’ta bulunan eğlence parklarında adrenalin dolu bir gün yaşamanın keyfini sürdüler.”

“HASGAL ailesi olarak başından sonuna keyif aldığımız, güzellikleri paylaştığımız, yeni kazanımlar edindiğimiz bu geziyi geride bıraktık. Gezinin organize edilmesinden, tamamlanma sürecine kadar desteğini sunan okul idaremize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkürlerimizi sunarız.” İfadeleri kullanıldı.