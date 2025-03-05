HASGAL'DAN Türkiye Derecesi: Arda Kenar Türkiye İkincisi Oldu

Silivri Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Kenar, TWF Budokaido 2025 Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası’nda büyük erkek kumite -75 kg kategorisinde Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Okul yönetimi ve öğretmenleri, Arda Kenar’ı bu önemli başarısından dolayı tebrik ederek, gelecekteki turnuvalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele etmesini temenni etti. Öğrencinin başarısı, Silivri’deki genç sporcular için de büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Genç sporcunun elde ettiği derecenin ardından Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi, spora verdiği önemi bir kez daha vurgularken, Kenar’ın daha büyük başarılar elde etmesi için desteğini sürdüreceğini belirtti.