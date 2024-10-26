HASGAL eTwinning Kulübü YETAM'da Geleceğin Teknolojileriyle Tanıştı

Hasan Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul Üniversitesi’nin sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurduğu Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi YETAM-XR’ı ziyaret etti. Ziyaret boyunca Dr. Fatih Özer’in sunumuyla öğrenciler, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, 3 boyutlu yazıcılar ve green box teknolojilerini yakından inceleme şansı buldu. Dr. Özer, bu yenilikçi teknolojilerin kullanım alanları ve potansiyeli hakkında kapsamlı bilgiler aktararak öğrencilerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı amaçladı.

Hasgal eTwinning Kulübü’nün YETAM-XR ziyareti, öğrencilerin dijital dünyaya olan bakış açısını genişletirken, teknolojinin sunduğu olanaklarla tanışmalarına ve gelecekteki projelerinde bu bilgileri kullanmalarına katkı sağladı.

