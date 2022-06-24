Hashimato tiroidi nedir?

Silivri Kolan Hastanesi Diyetisyenlerinden Merve Altın, Hashimato tiroidi hakkında bilgiler verdi.

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  • 24.06.2022 12:08
  • Güncelleme: 24.06.2022 15:09
Hashimato tiroidi nedir?
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Silivri Kolan Hastanesi Diyetisyenlerinden Merve Altın,Hashimato tiroidi hakkında "Hashimato tiroidi; bağışıklık sisteminin bozulmasından kaynaklanan bir endokrin sistem hastalığıdır. Vücut tiroit bezini yabancı algılar, antikor üretir ve tiroit bezine saldırır. Yani vücut kendine karşı savaş başlatır, tiroit bezinde inflamasyon ( iltihap) oluşur ve dokular hasar görür. Böylelikle tiroit bezi zamanla görevini yerine getiremez hale gelir ve salgıladığı hormon düzeyi düşer."dedi

Peki neden vücudumuz antikor üretiyor ve kendine saldırıyor ?  
Altın, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Bağışıklık sistemimizin bağırsakla ilintili olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Bağırsak duvarımızda çok sıkı kontroller yapılır, vücuda geçmemesi gereken toksik maddeler, zararlı bakteriler, sindirilmemiş gıdalar ayıklanır, duvardan içeri geçemez ve dışkıyla atılır. İşte bu seçici geçirgenlik bozulduğunda vücuda geçmemesi gereken zararlı maddeler kana karışabilir. Vücut da kanda olmaması gereken yabancıları algılayıp antikor üretir ve dışarı çıkarmaya çalışır bir savaş başlar ve enfeksiyon oluşur.
Bu sebeple biz hashimato hastalarında bağırsağı düzeltmeyi sağlayacak eliminasyon diyetleri ve inflamasyonu ortadan kaldıracak anti-inflamatuar özel diyetler öneririz. "

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 Genel anlamda dikkat edilmesi gerekenler 
+ Gluteni azaltın mümkünse bir süre kesin. Sindirilmemiş tahıllar bağırsaktan kana geçip antikorları arttırabiliyor
+ Süt ve süt ürünlerini uzmana danışarak kontrollü bir şekilde azaltın. Süt ürünleri vücuttaki inflamasyonu arttırabiliyor
+ Bağırsaktan geçmesini istemediğimiz; işlenmiş ürünleri, paketli gıdaları, zararlı doymuş yağları, rafine şekeri tüketmeyiniz. Tarım ilaçsız ürünler bulup, organik beslenmeye gayret edin.
+ Selenyumdan zengin beslenin. Selenyum tiroıt hormonlarının dönüşümünde etkilidir. Yumurta, balık, hindi eti, kabak çekirdeği, ceviz vb gıdaların selenyum içeriği yüksektir. Gerekirse selenyum takviyeleri kullanın.
+ Faydalı yağ asitlerinden zengin beslenin. Zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, sade yağ, badem yağı gibi.
+ Doktor kontrollerinizi kesinlikle ihmal etmeyin
+ Stresten uzak kalmaya çalışın çünkü vücudunuz stres altındayken tiroit fonksiyonunu yavaşlatarak tepki verir. Stres hashimato şikayetlerinin kötüleşmesine neden olabilir. Yorgunluk, çarpıntı, uyku problemleri gibi 

Tiroit hastalıkları ihmale gelmez. Lütfen doktora ve diyetisyene başvurun. Sağlıklı günler dilerim.

  


 


 

Yusuf Eker
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