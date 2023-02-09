Hassa'daki su kaynaklarında sular çekildi

Kahramanmaraş merkezli ilk deprem sonrasında Hatay’ın Hassa ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasında iki büyük tabaka ciddi bir kırılmaya sebep oldu. İlçedeki su kaynaklarında da sular çekildi.

Anadolu ve Arabistan fay tabakalarının kesişme noktası olduğu yer olarak tarif edilen Hatay’ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları’nın tepelerinde fay hattının geçtiği noktalarda kaya parçaları adeta peynir dilimi gibi dağıldı. İlçe yakınlarındaki su kaynaklarında da sular çekildi.