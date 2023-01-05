Hasta kabulüne başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaplangöray hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaplangöray hasta kabulüne başladı.
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaplangöray, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğinde göreve başladı. Daha önce de eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.