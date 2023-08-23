Hasta kabulüne başladı
Pazaryeri Devlet Hastanesine atanan İç Hastalıkları Dhiliye uzmanı Dr. Yusuf Pirdal göreve başladı.
Pazaryeri Devlet Hastanesine atanan İç Hastalıkları Dâhiliye uzmanı Dr. Yusuf Pirdal göreve başladı.
Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığınca Bilecik’e 15 doktor ataması yapılırken, Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’ne ataması gerçekleşen Uzman Dr. Yusuf Pirdal hastanede hasta kabulüne başladı. İç Hastalıkları (Dahiliye) Doktoru Uzman Dr. Yusuf Pirdal’ın göreve başlamasıyla Pazaryeri ilçesinde önemli bir doktor açığı kapandı.