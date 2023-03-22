Hasta nakil ambulansının haczedilmesi olayına ilişkin açıklama

Esenyurt Belediyesine ait ambulansın içinde hasta varken haczedilmesi olayına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada hastanın ayakta tedavi olabilecek durumda olduğu için işlem yapıldığı aktarıldı. Öte yandan ambulansın karıştığı kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Olay, 21 Mart günü saat 09.00 sıralarında Fatih Millet Caddesi üzerinde yaşandı. Esenyurt Belediyesine ait hasta nakil ambulansı içinde hasta varken, 2017 yılına ait icra borcu bulunduğu gerekçesiyle haczedilmesi olayına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden açıklama geldi. Açıklamada, aynı gün Millet Caddesi’nde maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan kontrolde V.K. isimli şahsın idaresindeki ambulansın Millet Caddesi üzerinden Çapa’ya seyir halindeyken aynı caddeden Topkapı Mahallesi’ne dönüş yapmakta olan S.K. isimli şahsın idaresindeki araca tepe lambası kapalı ve hatalı bir şekilde çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Trafik ekipleri çalışmaların devamında ambulansın yapılan sorgulamasında hacizli yakalamalı olduğunu tespit etti. Ambulans içerisinde Çapa Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmek üzere bulunan ve durumunun ağır olmadığı ayakta tedavi edilebilecek durumda olduğu öğrenilen hasta içinse olay yerine başka bir ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen ambulans ile kısa sürede hastanın nakli gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı. Öte yandan konu ile ilgili hacizli yakalamalı olduğu tespit edilen ambulans, çekici vasıtası ile olay yerinden Yediemin otoparkına çektirilmiş, ambulans sürücüsü olan V.K. hakkında ise “Trafik ışık ve levhalarına uymamak” suçundan idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Meydana gelen kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.