Hasta nakil aracı ile ihtiyaç sahiplerine kesintisiz hizmet

Karacabey Belediyesi, sosyal belediyecilik konusunda örnek çalışmalara imza atıyor. Karacabey Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren hasta nakil ambulansı, ilçede hasta durumdaki ve ihtiyaç sahibi kişilerin 24 saat ulaşımlarına katkı sağlıyor.

Karacabey Belediyesi tarafından görevlendirilen hasta nakil ambulansı, ilçede merkez ve kırsalda hasta kişilerin hastaneye ulaştırılmasına, aynı zamanda engelli ve yaşlı kişilerin de doktor kontrolleri için ulaşımlarına katkı sağlıyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hasta nakil aracının 2019 yılından bu yana ilçe genelinde binlerce fazla hasta vatandaşın hastaneye veya hastaneden eve naklini gerçekleştirdiğini söyledi.

Özkan, Karacabey’in sosyal yardım konularında diğer şehirlere de örnek olduğunu ifade ederek, bu hizmet ile ilçenin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını kaydetti. Hasta nakil araçlarının kentte önemli bir ihtiyacı giderdiğini ifade eden Özkan, bu değerli hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların Karacabey Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nden 0530 935 65 08 numaradan bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.