Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçük Kaynarca mevkiinde hasta taşıyan 54 E 7900 plakalı ambulans ile S.G. idaresindeki 54 FB 422 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan S.G. ile T.A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Tedavi altına alınan T.A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.