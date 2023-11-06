Hasta ve hasta yakınlarına Altındağ Belediyesi Konukevinin kapılarını açtı

Altındağ Belediyesi Konukevi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen hasta ve hasta yakınlarını ağırlamaya devam ediyor. Hasta ve hasta yakınlarının Ankara’daki evi olan Konukevi, son 10 ayda 11 bin 110 kişiyi ağırladı.

Altındağ Belediyesinin şehir dışından Ankara’ya gelen hasta ve hasta yakınları için hizmete açtığı Konukevi, otel konforunu aratmıyor. Konukevi, bölgenin en önemli ihtiyacına cevap vererek dertlere derman oluyor. Ev sıcaklığındaki konukevi, 2023 yılının ilk 10 ayında, 11 bin 110 kişiyi misafir ederek, hasta ve hasta yakınlarının konaklama derdine derman oldu. Hacettepe Mahallesi Burgaz Sokak’ta bulunan konukevinde, günde 2 öğün de ücretsiz yemek ikramı yapıldı.

“Elimizden geleni yapıyoruz”

Altındağ Belediyesi Konukevi’nin tüm misafirlere otel konforu ve ev sıcaklığını bir arada sunduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Konukevimiz yemek ve dinlenme salonu, lobi, mescit, çamaşırhane, kurutma ve ütü odası, televizyon odası ile misafirlerin her türlü ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde tasarlandı. Konukevimiz hasta ve hasta yakınlarını ağırlıyor, binlerce kişiye umut oluyor” dedi.

Altındağ’ın Başkent’in en yoğun hastane bölgesi olduğunu aktaran Balcı, “Eskiden hastane bahçelerinde, kaldırımlarda kartonların üstünde geceleyen insanlar görürdük. Şimdi çok şükür bu manzaralar yaşanmıyor. Bu sıkıntıyı gidermek için bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.