Hasta yakını, sağlık çalışanını darp etti

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde bir kişi, acil serviste kanser tedavisi gören babasıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışınını darp etti. Saldırgan, gözaltına alınıp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından çok yönlü soruşturma başlattı.

Olay, 20 Aralık akşamı Çerkezköy Devlet Hastanesinde meydana geldi. Evde rahatsızlanan kanser hastası K.A.’yı oğlu H.A. ve eşi hastanenin acil servisine götürdü. İleri seviyede kanser hastası olan K.A.’ya acil servisteki hemşir Emrah T. müdahale etti. Müdahalenin ardından babasıyla fazla ilgilenilmediği gerekçesiyle gelini telefonla bu anlara çektiği esnada sağlık personeli tarafından dışarıya çıkarıldı. Bu duruma sinirlenen H.A. sağlık çalışanı Emrah T.’ye yumruk atarak darp etti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, arbedeyi ise polis ve hastanenin güvenliği ayırdı. Olaydan sonra gözaltına alınan H.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.A. ifadesinde; babasıyla fazla ilgilenilmediğini öne sürdüğü ve eşine bağırarak çıkarttığı sağlık çalışanı Emrah T. ile tartıştıklarını ve kendisini tutamayıp yumruk attığını söyledi. Kavgada hafif şekilde yaralanan sağlık çalışanı ise H.A.’dan şikayetçi oldu. Çerkezköy Kaymakamlığı ise olaydan 6 gün sonra görüntülerin sosyal medyaya yayılmasının ardından görüntülerin kim tarafından sızdırıldığına yönelik çok yönlü soruşturma başlattı.