Hasta yakını tarafından darp edilen doktor için onlarca sağlık çalışanı bir araya geldi

Bursa Şehir Hastanesi’nde çalışan Uzm. Dr. Nihan Alkış, hasta yakını tarafından darp edildi. Saldırgan hasta yakını polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Alkış, çalıştığı hastanenin acil servisine kaldırıldı. Darp edilen doktor için meslektaşları, çalıştığı hastanenin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Olay 30 Ekim Pazartesi günü Bursa Şehir Hastanesi’nde gerçekleşti. Uzm. Dr. Nihan Alkış hastasını muayene ederken odasına giren bir hasta yakını, bir doktorun odasını sordu. Sorulan doktorun hangi poliklinikte olduğunu bilmediğini söyleyen Alkış’a hasta yakını sözlü hakaretlerde bulundu. Doktorun muayene esnasında olduğunu ve odadan çıkması gerektiğini söylemesi üzerine öfkelenen hasta yakını Alkış’ın yüzüne yumruk attı. Saldırgan hastane polisi tarafından gözaltına alınırken, kanlar içinde yerde kalan doktor ise çalıştığı hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından darp edilen doktorun meslektaşları, Bursa Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Birçok sendika ve meslek örgütünün katıldığı basın açıklamasında, sağlık çalışanları, çözüm istediklerini vurguladı.

Sağlıkta şiddetin sadece sağlık çalışanlarını değil, hastaları da mağdur ettiğini dile getiren Genel Sağlık İş Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Çukadar, “30 Ekim Pazartesi günü Bursa Şehir Hastanesi Polikliniği’ne gelen bir hasta yakını Uzm. Dr. Nihan Alkış’ın odasına girerek aynı branştaki bir kadın hekimi sordu. Alkış, hangi poliklinikte olduğunu bilmiyorum deyince hasta yakını sözlü hakarete başladı. Alkış, ‘şu an hasta muayene ediyorum, dışarıya çıkar mısınız’ diye uyarıda bulununca öfkesi daha da artan hasta yakını şiddetle yüzüne yumruk attı. Kanlar içerisinde yere yığılan hekime hemen müdahale edilmiş, sedyeye konularak aynı hastanenin acil bölümüne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapıldıktan sonra 4 ayrı branştan komplikasyon istenmiş, cerrahi servisine yatırıldı. Doktor döven vahşi saldırgan polis tarafından gözaltına alındı” şeklinde konuştu.