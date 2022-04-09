Hastalığına çare bulunamayan Yunus bebek Türkiye'ye getirildi

Hollanda’da hastalığına çare bulunamayan ve annesine “yaşamına son verelim” teklifinde bulunulan Fas asıllı Yunus bebek Türkiye’ye getirildi.

Hollanda’da yaşayan ve 2 ay önce dünyaya gelen Fas asıllı Yunus Bebek tedavisi bulunulamayan bir hastalığa yakalandı. Hollandalı doktorlar solunun cihazına bağlı olarak yaşayan Yunus bebeğin annesine “isterseniz yaşamına son verelim” teklifinde bulundu. Anne Zineb Rahou bu teklifi reddederek son çare olarak sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, Türkiye’den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istemişti.

Türkiye, acılı annenin yardım talebi üzerine harekete geçti

Türkiye, acılı annenin yardım talebini geri çevirmedi ve Hollanda’ya Yunus bebeği ülkeye getirmek için ambulans uçak yolladı. Sağlık Bakanlığı’na ait uçak ambulans, 12- 13 saat süren bir yolculuğun ardından gece saat 01.00’da Ankara Esenboğa Havalimanına indi. Yunus bebekle birlikte annesi Zeynep ve babası Yusuf Rahou da uçak ambulansla geldi. Yunus bebek, sağlık çalışanları tarafından tedavi göreceği Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edildi.

Yunus bebeğin tedavisinden sorumlu doktor Okan Erol, ise tedavi ve bebeğin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Doktor Erol’un açıklamaları şöyle:

“Bebekte Primer silier diskinezi denilen bir nadir hastalık var. Hastayı hastanede teslim aldık. Uçakla da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi, aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansına teslim ettik, hastaneye tedavi için gitti. Üç kişilik ekiple gittik; bir doktor, 2 sağlık personeli. Oradan bebek, anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Birtakım tetkikleri, bir tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tedavisi devam edecektir”