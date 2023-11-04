Hastalığıyla mücadele için 100 gün bisiklet sürecek Polonyalı Türkiye'de

Lenfoma hastalığıyla mücadelesine dikkat çekmek için bisikletiyle Polonya’dan yola çıkan ve 84’üncü gün yolculuğunda sınır kapısından giriş yapıp Edirne’ye ulaşan Rafal Buczynski Rowerzysta, yaşadıklarını anlattı.

Polonya’nın başkenti Varsova’da yaşayan Rafal Buczynski Rowerzysta, doktorlar iki yıl önce lenfoma hastalığı teşhisi koydu. İki yıldır hastalığıyla mücadele eden Rowerzysta, hastalığına dikkat çekmek ve mücadelesini sürdürmek için 100 gün bisiklet pedal yapma hedefiyle yola çıktı.

Bisiklete binerek hastalıklarla savaşıyor

Vazgeçmemeyi ve başkalarına örnek olmayı kendine hedef koyduğunu ve doktorun kararıyla dünyaları yıkıldığı için hayattayken ölenleri tanıyan Rafal, hastalığı düşünmemek ve herkesin ölüm korkusunu yenebileceğini göstermek için Polonya’da tek başına bisiklet sürmeye karar verdi. 23 Temmuz’da Varşova’dan ayrıldı. Mücadeleyi tamamlamak için kendine 100 gün verdi.

İlk çıktığı yolculuğunu da anlatan Rafal Buczynski, “İnsanlara, özellikle de hastalara, vazgeçmeye değmediğini göstermek için seyahat ediyor. Bisikletle 100 gün geçirmeyi planlıyordum. Bu sıradan bir turistik gezi değil. Lenfoma hastasıyım" dedi.

’Korkuyu yenersen her şeyi yapabilirsin’ ilkesiyle yolculuğuna devam ettiğini belirten Rafal Buczynski, "Pes etmiyorum ve bisiklet sürmek benim terapim oldu. 100 gün bisikletle" kampanyasını oluşturdum ve diğer hastalara sporun en iyi terapi olduğunu göstererek, Polonya’nın sonraki şehirlerinden ve köylerinden geçerek rotayı kat ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bisikletli yolculuğunun 84’üncü gününde Türkiye’ye ulaştı

Kanser hastalarına korkularının üstesinden gelebileceklerini göstermek için bu yolculuğu başlattığına değinen Rowerzysta, bisikletli yolculuğunun 84’üncü gününde Türkiye’ye ulaştı. Pazarkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptıktan sonra Edirne’ye gelen Rowerzysta, 5 gündür Edirne’de konaklıyor.

Edirne’nin tarihi yerlerini fotoğraflayan Rowerzysta, 100 gün hedefinde bitiş çizgisinin nerede ve ne zaman olacağını bilmediğini ifade ederek, Edirne’de samimiyetle karşılanmanın mutluluğunu yaşadığının altını çizdi. Edirne’de tarihi mekanları gezen ve Edirne’de bir erkek berberinde saç ve sakal tıraşı oldu. Yaşadıklarını canlı yayınlarla takipçilerine ulaştırıyor.

Daha önce bisikletiyle 1000 kilometre yol kat ettiğini açıklayan Rowerzysta, hastaların vazgeçmeden mücadele ettiklerini hayallerini başarabildiklerini gösterdiğini söyledi. "Korkuyu yenersen her şeyi yapabilirsin" ilkesiyle yolculuğuna ettiğini anlatan Rowerzysta, Edirne’den İstanbul’a doğru yolculuk etmeye hazırlanıyor.