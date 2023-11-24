Hastalık yapan duygulara detokslu çözüm

Hayatın olumsuz etkilerinin insan vücudunda ve duygularında oluşturduğu kirlilikten arınmanın duygu detoksu ile mümkün olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Fatih Keskin, ayrıca akupunktur ve hacamat yöntemleri ile aşıların oluşturduğu ya da muhtemel oluşturabileceği zararlı etkilerin de ortadan kaldırılabileceğini kaydetti.

Vücudun arınması gereken çok fazla şey olduğunu belirten BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesinden İç Hastalıkları Uzmanı Fatih Kesin, “İnsanların büyük çoğunluğunun detoksa ihtiyacı var. Detoks temizlik, arınma gibi bir anlam taşıyor. Ekranlar, bilgisayarlar, televizyonlar gibi manyetik kirlilikler, endüstriyel hayatın getirdiği çevre, şehir hayatı ve gıda kirlilikleri vücudumuzda artıklar ya da kirler olarak kalıyorlar ve temizlenmeleri gerekiyor. Duygular da aynı şeklide insan vücudunda artık ve kir oluşturabiliyor. Duyguları saklamak gibi bir eğilimimiz var. Sakladığımız her duygu bizi hasta ediyor. O duyguların da temizlenmeye ihtiyacı var. Bunların hepsinin temizlenmesi için de özel yöntemler var” dedi.

Duygu detoksunun yapıldığı yöntemleri anlatan Fatih Keskin, “Özellikle alternatif tıp ile ilgili yöntemler var. Temizlik için akupunktur ve hacamatı ağırlıklı olarak kullanıyoruz. Akupunktur vücuda iğne batırılarak yapılan bir tedavi yöntemi. Kişiyi rahatsız etmeyecek ince iğnelerle acı vermeden yapılan bir işlem. Hacamat da benzer şeklide cildin çizilmesi ile ve oradan bir miktar cilt altındaki sıvının dışarıya alınmasıyla yapılan bir işlem. İnsanların genellikle bunların çok acılı işlemler olacağı ile ilgili endişeleri var ama her ikisi de kesinlikle acısız yöntemlerdir” dedi.

Vücudun temizlik faaliyeti uyandırılıyor

Akupunktur ve hacamat işlemlerinin nasıl uygulandığını da anlatan Keskin, “Vücudumuz içeride barındırdığı toksinleri, artık maddeleri olabildiğince organlardan uzağa koymaya çalışıyor. Özellikle sırt bölgesinde, cildimizin altına topluyor. O cildin altına toplanan toksinleri oluşturduğumuz yüzeysel çiziklerle biraz da vakum oluşturarak dışarıya çekiyoruz. Aynı zamanda vücudun enerji kanalları, meridyenleri var. Bu meridyenlerin üzerinde vücudun enerjisine müdahale edebildiğimiz noktalar var. Her noktanın bir aksiyonu, özelliği var. O noktaları aksiyonlarına göre seçip, iğne batırarak uyarıp, vücutta temizlik faaliyetini uyandırmaya çalışıyoruz. Özellikle bahar mevsimleri temizlik için doğru zamandır” diye konuştu.

“Aşıların zararlı etkilerini ortan kaldırma imkanı var”

Aşıların zararlı etkilerini temizlemek için akupunktur ve hacamat yöntemlerinin uygulanabildiğini aktaran Keskin, “Aşılara bağlı bir takım yan etkiler görülüyor. Son dönemde pandemiden dolayı insanlar aşılanmak zorunda kaldılar. Bu aşıların vücutta oluşturduğu olumsuz etkileri temizlemek için de yapılabilecek akupunktur ve hacamat yöntemleri var. Bunlarla aşıya bağlı vücutta oluşmuş ya da muhtemel oluşabilecek zararlı durumları ortadan kaldırma imkanımız var” şeklinde konuştu.

Bu uygulamaları eğitimli hekimler tarafından ve uygun şartlarda yapılması gerektiğinin altını çizen Keskin, şu uyarılara bulundu:

“Bu uygulamaların tıbbi bilgileri ve yetkileri olan kişilerle ve uygun hijyenik ortamda yapılmaları çok önemli. Kaş yaparken, göz çıkarmamak lazım. Her şeyin bir kuralı var. Bu yöntemlerin eğitimli bir hekim tarafından, uygun şartlarda yapılmasını tavsiye ediyorum.”