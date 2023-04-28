Hastalıklara rağmen durmak yok yola devam

AK Parti Kartal İlçe Teşkilatında görev alan beyin ve böbrek kanseri olan Faruk Çak, yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen, partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için çalışmalarına devam ediyor. Eşi Sinem Çak ile beraber AK Parti Kartal İlçe teşkilatında görev alan Faruk Çak, tüm bu yaşadıklarımıza rağmen, "Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Yüzyılı için durmak yok yola devam" dedi.

AK Parti Kartal İlçe Teşkilatında görev alan beyin ve böbrek kanseri Faruk Çak, yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen, partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için seçim çalışmalarına katılıyor. Basın mensuplarına konuşan, "Refah Partisi dönemlerinden beri Cumhurbaşkanımızın yanındayım. 30 yıla yakındır Cumhurbaşkanımız ile birlikte yeni ve büyük Türkiye hedeflerimize ulaşmak için, bize düşen görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ben kanser olmadan önce AK Parti Kartal İlçe Teşkilatında Ana kademe tanıtım medya birim başkanlığı yapıyordum eşim de kadın kollarında tanıtım medya birim başkanlığı görevindeydi. Kanser olduğumu öğrenince eşimle birlikte aktif görevimizi bırakmak zorunda kaldık. Şu anda elimizden geldiği kadar seçim çalışmalarımızı yapıyoruz. Seçimlerden sonrada Allah sağlık verdiği müddetçe Cumhurbaşkanımız için, Ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bizim yaptığımız çalışmalarımız, Cumhurbaşkanımızın bizler için yaptıklarının yanında hiçbir şeydir” dedi.

"Hastalığımı kenara bırakıp sandıklarımızın başında duracağım"

Var gücüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek olacağını söyleyen Çak, "Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde işini yapmayan millletvekilleri için söylediği hakkımı helal etmiyorum çıkışı da beni derinden etkiledi. Var gücümüzle Cumhurbaşkanımıza destek olacağız. Hastalığımdan dolayı istediğim yoğunlukta katkı sağlayamasam da elimden gelenin en fazlasını yapmaya devam edeceğim. Seçime kadar evimden, ilçe binasından, yeri geliyor sahada katkılarımı vereceğim, seçim günüde hastalığımı bir kenara bırakıp sandıklarımızın başında durmaya gayret göstereceğim” dedi.

AK Parti Kartal İlçe Teşkilatında görev alan bir başka kanser hastası, 42 yaşındaki 2 çocuk sahibi Filiz Tek ise “Beni bu sağlık sorunlarının arasında evimden çıkmama sebep olan Türkiye aşkıdır, Recep Tayyip Erdoğan aşkıdır” dedi.

"Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyorsak Cumhurbaşkanımızın yanında dik duracağız"

Kanser tedavisi devam eden Çak, "Türkiye için, Cumhurbaşkanımız için yaptığımız çalışmalar bana moral kaynağı oluyor. Hastaneden kalan zamanımda Güçlü Türkiye için çalışmalarıma devam ediyorum. Ben evde yattığım zaman mutsuz oluyorum. Cumhurbaşkanı sevgim ve motivasyonum benim bu çalışmalara katılmama sebep oluyor. Hastaneye gidiyorum tedavi oluyorum geri kalan zamanda da teşkilatımızla beraber seçim çalışmalarımıza katılıyorum. İyi Parti ile HDP’nin birleştiği bir seçim atmosferinde bizim evde durmamız bize yakışmaz. Çocuklarımızı vuran, Selahattin Demirtaş için, Osman Kavala için özgürlük isteyenlerin karşısında duracağız, Cumhurbaşkanımızın da yanında dimdik duracağız ve 15 Mayıs sabahı Allah’ın izniyle çok daha rahat çok daha mutlu bir güne uyanmış olacağız" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızı seçimlerde zafere taşıyacağız"

14 Mayıs seçim günüde engelliler sandığında görevinin başında olacağını söyleyen Çak, "Akşama kadar sandığımı savunacağım. Ameliyat olmaya giderken arkadaşlara da söylemiştim. Allah’ın izniyle seçimi kazandığımız zaman Ankara’ya balkon konuşmasına gideceğim. Ülkemiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bir noktaya geldi. Bizler de Cumhurbaşkanımızı seçimlerde zafere taşıyacağız” dedi.