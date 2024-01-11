Hastane atıkları sanata dönüştürüldü

“Sanat İyileştirir” isimli sergi, Memorial Bahçelievler Hastanesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. Sergide bulunan 15 eser hastane atıklarından oluşturuldu.

Sanatın pozitif ve iyileştirici gücüne inanan, sanatı bazı tedavi süreçlerine entegre eden Memorial Sağlık Grubu, sürdürülebilirlikle sanatı birleştiren dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç’ın kendine ait üslubuyla ürettiği portre eserlere ev sahipliği yapıyor. Deniz Sağdıç, her türlü kullanılmış objeyi ve atık malzemeleri sanatın iyileştirici gücünden ilham alarak portre eserlere dönüştürüyor. Sanatçının, geri ve ileri dönüşüm prensibiyle ürettiği tablolar, yeniden değerlendirebilir, doğaya dost ve sürdürülebilir bir sanat zeminini ifade ediyor.

Memorial Sağlık Grubu’yla, “Sanatın İyileştirici Gücü” teması kapsamında bir araya gelen sanatçının, sergi içerisinde farklı millet ve yaş gruplarını bir araya getirerek ürettiği portre eserleri, geri dönüşümün en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Sağdıç, Memorial Hastaneleri içerisinde geri dönüşüme bırakılan atık kan tüpü kapakları, tarihi geçmiş ilaç atıkları gibi pek çok materyali kullanarak eserlerini üretiyor ve sergi içerisinde alışagelmiş “hastane” algısına yönelik farklı bir perspektif sunuyor.

’’Sanatın iyileştirici ve pozitifi gücüne inanıyoruz’’

Serginin önemine değinen Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz, ’’Kurum olarak sanatın iyileştirici ve pozitifi gücüne inanıyoruz. Pozitif enerjinin hastalarımızın tedavi sürecinde çok önemli etkiye sahip olduğunu düşünüyoruz. 18 yıldır hastane olarak birçok etkinlikte sanat ile sağlığı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Deniz Sağdıç’ın bu güzel sergisini, 2 ay boyunca Bahçelievler hastanemizde hastalarımıza sunuyor olacağız. Bu seferki çalışma, sanatla sürdürebilirliği bir araya getiriyor. Bu çalışmada, sağlık alanında kullanılan atık malzemeler kullanıldı ve çok güzel portreler ortaya çıktı. Serginin hastalarımıza ve hasta yakınlarına çok daha güzel bir ortam sunacağına inanıyoruz. Amacımız; insanların aklında bulunan soğuk hastane algısını yumuşatıp pozitif hale getirmek. Sürdürülebilirlik bizim için çok önemli bir kavram. Bahçelievler hastanemiz, dünyadaki ilk Leed Platinum Sertifikası’nı almış bir hastane. Enerji tüketimini minimuma indiren ve sürdürülebilir bir dünyaya imkan sunmaya çalışan bir yapımız var. Bunu güzel bir sanat sergisi ile desteklemek bize ekstra mutluluk katıyor. Portreler çok başarılı, yakından baktığınızda atık malzemeleri görüyorsunuz. Biraz geriden baktığınız ise ortaya harika sanat eserleri çıkıyor’’ şeklinde konuştu.

’’Farklı bir bakış açısıyla atıkların bize katkı sağladığını göstermek amacıyla eserler yaptık’’

Deniz Sağdıç, ’’Sürdürülebilir sanatın benim için iki tanımı var; nesnelerin sürdürülebilirliği ve sanatın sürdürülebilirliği. Nesnelerin sürdürülebilirliği, doğa dostu fikirlere ilham vermesi ve her nesnenin ömrünün uzatılmasıyla ilgilidir. Sanatın sürdürülebilirliği ise anlık karşılaşma noktaları oluşturarak aslında sanatın günlük yaşantının içerisine var olduğunu gösterebilmek. Memorial Sağlık Grubu ile birlikte, hastane atıklarını değerlendirerek ve ömürlerini uzatarak bir sergi projesi hazırladık. Burada ana mottomuz; ‘Sanat İyileştirir’. Hastaneler, insanı iyileştirmeye çalışır. Bunu sadece fiziki değil, ruhen de yapmak gerektiğine inanıyoruz. O yüzden hastane sanat eserleri ile kendinden olan atıklarla bir proje geliştirdik. ‘Sanat İyileştirir’ mottosu bizim için önemliydi. Şırıngalar, kan tüpleri ve ilaç atıkları bizi aslında bir noktada tedirgin eden nesneler. Farklı bir bakış açısıyla onların bize katkı sağladığını göstermek amacıyla eserler yaptık. 15 tane farklı eserimiz var. Bu serlerde tamamen hastaneden çıkan gömlekler, flakon kapakları, kan tüpleri gibi birçok atık türlerini görebilirsiniz. Hepsinde dünyanın her yerinden insan portreleri var’’ diye konuştu.

Proejenin süreci hakkında bilgi veren Sağdıç, ’’Projenin üzerinde tam 1 yıldır çalışıyoruz. Nesnelerin toplanması sonra sterilize edilmesi ve bana ulaşması. Daha sonra uygun portrelerin seçimi ve onların yerleşimi şeklinde çok uzun bir süreç oldu’’ ifadelerini kullandı.

Sergini açılışına katılan ünlü isim Nefise Karatay, ’’Sanatın iyileştirme gücü sergide anlatılıyor. Aynı zamanda atık diye kullanmadığımız malzemelerin aslında ne kadar sürdürülebilir şekilde değerlendirilebileceğini görüyoruz. Şırıngalar ve kapaklardan yapılan eserler var. Birçok malzeme sanat eserine dönüşmüş. Çok değerli bir sergi olmuş ’’ dedi.

Sanatçı Deniz Sağdıç’ın geri dönüşümden elde ettiği malzemeleri bir araya getirerek oluşturduğu portre sergi, 2 ay süresince Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi’nde görülebilir.

Verilen bilgiye göre, sağlık sektöründe yeni bir anlayış ile Dünya’nın ilk LEED Platinum sertifikasına layık görülen tam teşekküllü hastane olma özelliğini taşıyan hastane, sağlık sektöründeki hizmetlerinin yanı sıra sanata ve doğaya karşı gösterdiği çalışmaları ile dikkat çekiyor. Türkiye’de kaliteli sağlık hizmetlerinin öncülerinden olan ve uluslararası arenada bilimsel başarılarıyla adından söz ettiren Memorial Sağlık Grubu; İstanbul, Ankara, Kayseri, Antalya, Diyarbakır ve Romanya olmak üzere toplam 12 hastane, 1 tıp merkezi, 1 wellness merkezi ile hastalarına hizmet veriyor.

Sergi 1 yıl boyunca tüm Memorial Sağlık Grubu Hastanelerinde sergilendikten sonra sürdürülebilir yaşama hizmet veren yeni hastane yatırımlarında konumlandırılacaktır.