Hastane girişi ambulansın üzerine çöktü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesinin acilin girişindeki tavan fırtına ve şiddetli yağışlar sebebiyle ambulansın üzerine çöktü.

Tekirdağ’da lodos fırtınasının şiddeti azalırken bu seferde kentte şiddetli yağışlar yaşanıyor. Fırtına ve yağış, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesinin acilini de vurdu. Acilin girişindeki tavan fırtına ve yağış sebebiyle o sırada alanda hasta için bekleyen bir ambulansın üzerine çöktü.

Olayda herhangi bir can kaybı yada yaralanma olmayışı rahat bir nefes aldırırken, olay yeri hasta girişine kapatılarak şerit çekildi. Bölgeye çağrılan vincin yardımıyla tavan kaldırılarak altta kalan ambulansın kurtarılması sağlandı. Ambulansta maddi hasar meydana gelirken, acilin girişindeki tavanın onarımı için çalışma başlatılacak.