Hastane kapısında birbirlerine girdiler

Pendik'te iki aile hastane kapısında kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hastane kapısında birbirlerine girdiler
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Pendik’te iki aile hastane kapısında kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Pendik’te bulunan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında çıkan kavgada, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgaya karışan yaşlı birisinin bastonla saldırması dikkat çekti. Olay yerine polisin gelmesiyle kavga son buldu. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.