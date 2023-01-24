Hastane odasında üniversite sınavına hazırlanan genç kıza bakanlıktan tam destek

Yüksekten düşme sonucunda yaralanan 18 yaşındaki Yüsranur Başboğa, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisine devam ederken, kurulan hastane sınıflarında eğitimine devam ederek üniversite sınavına hazırlanıyor. Dönem sonu kapanış programında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ilgisini çeken genç kızın eğitimine bakanlık müdahil oldu. Genç kızı bugün hastanede İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ziyaret ederek bakan Özer’in selamı ve hediyelerini takdim etti.

12. sınıf öğrencisi olan Yüsanur Başboğa geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonucunda 20 gün önce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavisi tüm hızıyla devam eden Başboğa, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulaması doğrultusunda oluşturulan hastane sınıflarında da eğitim görmeye devam etti. Dönemi hastane sınıflarında aldığı eğitim ile başarıyla tamamlayan Yüsranur Başboğa, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katıldığı dönem sonu etkinliği ile dönemi bitirdi ve bakan Özer’in elinden karnesini aldı. Genç kızın üniversite sınavına hazırlandığını öğrenen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatları ile genç kıza online eğitim de kullanabilmesi için tablet ve kaynak kitapları İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve beraberindeki heyetin bugün hastaneye gerçekleştirdiği ziyaret ile takdim edildi. Genç kızın sınava hazırlık sürecinin bakanlık tarafından takip edildiği de belirtildi.

“Yüsranur’un yanında olacağız ve süreci aşamalı olarak takip edeceğiz”

Yapılan ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “20 Ocakta Milli Eğitim Bakanımız hastanemizdeki sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin hediyelerini ve karnelerini bizzat takdim etti. Bu ziyaret esnasında bakanımız her çocuğumuz ile ayrı ayrı ilgilenip yapılması gerekenler konusunda bizleri talimatlandırdı ancak öğrencilerimiz arasında özellikle Yüsranur’un sınava hazırlandığını öğrenince kendisinin çok yönlü olarak desteklenmesi konusunda talimatlar verdi. Bizlerde ölçme değerlendirme merkezimiz ile bir planlama yaptık bugün de buradayız. Kendisine özellikle bakanlığımızın hazırladığı yardımcı kaynak kitaplarımızdan getirdik yine bakanlığımızın hazırladığı soru kaynakları ve farklı verileri kendisine getirerek paylaştık. Sayın bakanımızın kendisine hediye etmiş olduğu tableti de sunduk yavrumuza bu sayede online eğitim sisteminden faydalanabilecektir. Dezavantaj yaşayan bütün öğrencilerimize desteklerimiz devam edecektir. Hastanemiz yakından süreci takip ediyorlar ve bu hastanemizde Bakanlığımızın görevlendirdiği 19 öğretmenimiz var branşları ile ilgili olarak Yüsranur’un yanında olacaklar. Bu süreci aşamalı olarak takip etmeye devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.

“Kız çocukları benim için önemli gücüm yettiği kadar okutacağım”

Hastanede tedavi gören 12. Sınıf öğrencisi genç kızın babası Sıddık Başboğa, “Bakanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum kızıma verdikleri eğitim desteklerinden dolayı. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz bizimle oldukça iyi ilgileniyoruz hepsine teşekkür ediyorum. Bu hastane ülkemize ve şehrimiz İstanbul’a çok büyük bir hediyedir. Kızım düştüğü zaman buraya geldik ve oldukça ilgilendiler ve ilgilenmeye devam ediyorlar. Kızım 3 büyük ameliyat geçirdi şuanda sağlık durumu iyiye gidiyor. Benim 5 tane kızım var hepsinin okuması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ben kızlarım okuduğu süreçte hepsinin arkasındayım elimden geldiği kadar yardımcı olacağım kız çocukları benim için çok önemli kesinlikle okuması gerekiyor” Şeklinde konuştu.

“Hayalim hukuk okumak”

Yaşananlar ile ilgili konuşan 18 yaşındaki sınava hazırlık öğrencisi Yüsranur Başboğa, “Ben altıncı kattan düştüğüm için buraya geldim çok ağırdı durumum yoğun bakımda kaldım bayağı benimle öyle güzel ilgilendiler ki kardeşleri gibi davrandılar bana. Fizik tedavi bölümüne geçtim daha sonra burada harika ilgilendiler benimle yine. Ben öğrenci olduğum için buraya öğretmen talep ettiler bunları yaşamadan önce dershaneye gidiyordum burada da eğitimim devam etsin diye öğretmen talep ettiler. Her gün gelip benimle ilgileniyorlar ve bana ders çalıştırıyorlar defterlerimi de onlar verdiler ben defter bile getirmemiştim buraya gelirken. Benim hayallerim arasında psikoloji okumak vardı ama sonradan kararım değişti bir süre hemşire olmayı istedim ancak şuanda hukuk okumak istiyorum” dedi.