Hastane odasından kayıp yakınlarına seslendi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde enkaz altından 8 saat sonra kurtulan 19 yaşındaki gencin tedavisi İzmir’de sürüyor. Ailesine ulaşamadığını belirten Ahmet Metehan Balaman, yaşama ihtimali olan yakınlarına hastane odasından "Ben buradayım, iyiyim" diye seslendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Fevzi Paşa Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanda enkaz altında kalan 19 yaşındaki Ahmet Metehan Balaman, 8 saat sonra kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Balaman, halası Birsen Göktürk’ün refakatinde tedavi görüyor. Deprem gecesi annesi Nilgün, babası Erol ve 9 yaşındaki kardeşi Cihan Enes ile evde olduklarını, evin üzerlerine çöktüğünü söyleyen Balaman, enkaz altındayken kardeşinin sesini duyduğunu, enkazdan çıktıktan sonra ailesinden kimseye ulaşamadığını ifade etti. Balaman, hastane odasından ulaşamadığı yakınlarına "Ben buradayım, iyiyim" diye seslendi.

"Eğer onlar da iyilerse bana ulaşsınlar"

Ahmet Metehan Balaman, "Sağlık durumun iyi. İyileşmeye çalışıyorum. 8 saat enkaz altında kaldım. 5 katlı apartmanın birinci katında oturuyorduk. Depremle birlikte şoka girdim, sonra ev üzerimize yıkıldı. Bina çok yeni bir bina değildi ama depreme dayanacak bir bina olduğunu düşünüyordum, olmadı. Yan yana 6-7 apartman yerle bir oldu. Çıkışa yakın bir tarafta kalmışım ve sesimi duyurabildim. Mahallelinin ilk müdahalesi ile çıkartıldım. İki gün bölgede bir hastanede kaldım, sonra buraya sevk ettiler. Şu an ailemden bir ben kaldım. Sağlar mı ölüler mi bilmiyorum. Nerede olduklarını merak ediyorum. Kardeşimin sesini duymuştum ama sonrasında haber alamadım. Beni izleyenler olursa ben hastanedeyim. Ayağa kalkacağım inşallah. Eğer onlar da iyilerse bana ulaşsınlar" dedi.

"Taburcu etmeye hazırlanıyoruz"

Balaman’ın halası Birsen Göktürk ise "O binaları yapanların cezasız kalmamasını istiyorum. Çok kaybım var" diyerek gözyaşı döktü.

Ortopedi Uzmanı Dr. Emre Bilgin de Balaman’ın sağlık durumu hakkında şu bilgileri verdi:

"Hastamız şu an gayet iyi. Geldiğinde ayak bileğinde kırık vardı. Ayrıca leğen kemiği bölgesinde ufak bir kırık vardı. Ameliyatını yaptık. Sırtında yaralar oluşmuştu. Yara bakımını yaptık, taburcu etmeye hazırlanıyoruz."