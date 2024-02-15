Hastane önünde şüpheli valiz alarmı

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin önündeki köprü altına bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Hastane önünde şüpheli valiz alarmı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli Devlet Hastanesi’nin önündeki köprü altına bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kocaeli Devlet Hastanesinin poliklinikler girişi mevkisinde meydana geldi. Köprü altında valiz bulunduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, bu girişten hastaneye girmek isteyenler başka kapılara yönlendirildi. İncelemenin ardından valiz, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde fünye ile patlatıldı. Valizin içinin boş olduğu görüldü.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.