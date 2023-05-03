Hastane personelleri ile bir araya geldi

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hastane personeli ile bir araya geldi.

Başkan Tekin, Pazaryeri Devlet Hastanesi personellerini ziyaret ederek talep ve şikâyetlerini dinledi. Personeller ile bir süre vakit geçiren Başkan Tekin programı sonrası yaptığı açıklamada, “İnsanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, bu kutsal ve saygın, onurlu mesleği büyük bir özveri ile yerine getiren tüm sağlık çalışanlarına şükran borcumuz var. Sağlık çalışanlarımızın, kutsal mesleklerinin icrasında, vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretleri bizler için iftihar kaynağıdır. Onların kıymetlerini bildiğimizi, emeklerine saygı duyduğumuzu ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla, ziyaretimizi gerçekleştirdik. Onlar hepimizin kahramanları, iyi ki varlar” dedi.