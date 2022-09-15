Hastanede güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler tutuklandı.

Hastanede güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler tutuklandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisini bıçaklayarak öldüren şüpheliler tutuklandı.

Esenyurt Devlet Hastanesi’nde dün saat 18.45 sıralarında motosiklet kazası yapan Mazlum B. ve Çetin K. isimli kişiler taşkınlık çıkartmıştı. Müdahale eden Tuğrul Okudan isimli güvenlik görevlisi, yaşanan arbedede kalbinden bıçaklanmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alınmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi