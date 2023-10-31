Hastanede heyecan dolu tatbikat

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde hastanede deprem tatbikatı yapıldı. Ekiplerin "gerçek gibi" çalışıp koşturduğu tatbikat başarıyla tamamlandı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde deprem ve yangın anında ortaya çıkacak riskler ve olaylar karşısında neler yapılabileceğini belirlemek ve oluşabilecek aksaklıkları engellemek amacıyla; hastane personelleri, UMKE, AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleriyle birlikte gerçeğini aratmayacak tatbikat gerçekleştirildi. Bu tatbikatta hastane personeline afet ve acil durumlarda nasıl hareket edeceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziksel kapasitesinin nasıl verimli kullana bilineceği çalışıldı. Deprem, yangın, KBRN ve hasta tahliyesi üzerine yapılan tatbikat başarıyla tamamlandı.

Hastaların tahliyesi güvenli şekilde yapıldı

Senaryo gereği İstanbul merkezli 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem sırasında tüm hastane genelinde çök-kapan-tutun yapıldı. Sonrasında olay yönetim ekibi üyeleri için sivil savunma amiri tarafından mor kod anonsu verildi. Hastanenin ortopedi servisinde çıkan yangın üzerine de sarı-kırmızı kod verildi. Verilen bu acil kodlar üzerine yangın söndürme ekibi servise intikal ederek, yangını söndürdü; görevli hastane personelleri, itfaiye ekipleri ve UMKE ekipleri tarafından da hastaların tahliyesi güvenli şekilde yapıldı.

"Tatbikat başarıyla gerçekleştirildi"

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Acil Tıp Uzmanı Dr. Ahmet Ali Top, afetlere her zaman hazır olmaları gerektiğini belirterek, tatbikata destek veren tüm kurumların ekiplerine teşekkür etti. Dr. Ahmet Ali Top, "Başarılı bir tatbikatı burada gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ülkemiz deprem bölgesi olduğu için bu tatbikatlar personelimizi, sahadaki tüm çalışanlarımızı zinde tutmak ve ekiplerimizi görebilmek için çok önem arz etmekte. Ufak tatbikatlar dönem dönem yapmaya devam etmekteyiz" dedi.