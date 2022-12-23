Hastanede şüpheli çanta paniği

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi servis poliklinikleri önüne bırakılan çanta, paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki A.E. muayene olmak için Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniğine geldi. Yaşlı adam bu sırada çantasını polikliniklerin kapısının yanına bıraktı. Sahipsiz çantayı gören hastane personeli ise durumu polise bildirdi. Polis şüpheli çanta etrafında güvenlik önlemleri alırken, Balıkesir’den de bomba imha ekibi çağırıldı. Bir saate yakın paniğin yaşandığı olayda, hastane kameralarından çantayı bırakan kişi tespit edilerek, yaşlı adam A.E. Göğüs Hastalıkları Polikliniğinin önünde otururken bulundu. Çantanın sahibinin bulunmasıyla rahat bir nefes alındı. A.E.’nin ifadesinin alınmasının ardından, göğüs hastalıkları servisine yatışının yapıldığı öğrenildi.