Hastanede tedavi gören Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftine ziyaretler devam ediyor

Yunanistan’da geçirdikleri tekne kazasının ardından İstanbul’da özel bir hastanede tedavilerine devam edilen Ali ve Vuslat Sabancı çiftine ziyaretler devam ediyor. Ünlü çifte aile yakınları ve iş dünyasından birçok isim ziyaret etti.

Aile yakınlarının yanı sıra iş, sanat ve spor camiasından birçok önemli isim de ünlü çifti ziyaret etti. Ahmet Nazif Zorlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Özcan Sabancı, Hakan Sabancı ve Demet Sabancı Çetindoğan da ünlü çifti tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.