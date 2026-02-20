Hastanede uyuyan çocuğun üzerini örten güvenlik görevlisi yürekleri ısıttı

Ankara’da annesiyle hastaneye gelen ve koltukların üzerinde uyuyakalan bir çocuğun üstünü kendi montuyla örten güvenlik görevlisinin görüntüsü yürekleri ısıttı.

Ankara’da bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Devrim Ülkü Yeşiltepe, yaklaşık 17 yıldır görev yapıyor. Yeşiltepe 1 yıl önce gece nöbetindeki devriyesinin ardından uyuyan çocuğu fark ettiğini ve içinden üstünü örtmek geldiğini kaydetti. Yeşiltepe, o an kızlarını düşündüğünü ve aklına ‘uyuyanın üzerine kar yağar’ sözünün geldiğini ifade etti. Yeşiltepe’nin çocuğun üzerini montuyla örttüğü anlar ise iç ısıtan sıcak görüntüler çıkarttı.

"Yaptım ve bu güzel görüntüler çıktı ortaya"

Gece nöbeti sırasında anne ve çocuğunun muayeneye geldiğini belirten Yeşiltepe, "Annemizin müşahede odasına yatışı yapılınca çocuğumuz orada yalnız kalmış. Devriyeden sonraki nöbetimde fark ettim onun orada uyuduğunu. Sonra annelik iç güdüsüyle gidip üzerini örtmek geldi içimden. Yaptım ve bu güzel görüntüler çıktı ortaya" diye konuştu.

"Annelik iç güdüsüyle üstünü örtmeyi düşündüm"

2 yetişkin kızı olduğunu belirten Yeşiltepe, "Bir anne olarak olaya baktığımda ‘uyuyanın üzerine kar yağar’ derler. Onu düşünerek yaptım. Çocuğumuz da çok küçük olduğu için dediğim gibi annelik iç güdüsüyle üstünü örtmeyi düşündüm ve yaptım" ifadelerini kullandı.

"Anne olarak sevindim, takdir edilmek güzel"

Yeşiltepe, videonun ardından güzel yorumlar aldığını söyleyerek, "Yorumların çoğunu okudum. Olumsuz fazla yorum almadım. Bir anne olarak sevindim, takdir edilmek güzel" şeklinde konuştu.