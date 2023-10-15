Hastanede yetkisiz kişiler tarafından ameliyat yapıldığı iddasına valilikten açıklama

Bazı basın kuruluşlarında, Bozüyük Devlet Hastanesinde yetkisiz kişiler tarafından ameliyat yapıldığı iddiasıyla ilgili çıkan haberler hakkında Bilecik Valiliğinden açıklama yapıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "15.10.2023 tarihinde bazı basın ve yayın organlarında çıkan Bozüyük Devlet Hastanesi beyin cerrahi ameliyatlarında yetkisiz kişilerce ameliyat yapıldığı haberlerine ilişkin olarak; Haberlerde yer alan iddialara dair 1 ay öncesinde, Bilecik Valiliğinin talimatlarıyla hastane idaresince inceleme ve soruşturma başlatılmış olup Cumhuriyet Savcılığına başvuru yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 20.09.2023 tarihli 2023-01-0337 sayılı inceleme ve soruşturma ile Bakanlık müfettişlerince soruşturmalar yürütülmektedir.

Soruşturma kapsamında; haberlerde adı yer alan Bozüyük Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı personel, Bilecik Valilik Makamınca 05.10.2023 tarihli ve 226111015 sayılı onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve 138’nci maddeleri uyarınca 04/10/2023 tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılmıştır. Valiliğimizce konu titizlikle takip edilmektedir" denildi.