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Hastaneden komşusunu alıp evine götürürken kaza yapıp hastanelik oldular

Çatalca'da hastaneden aldığı komşusuyla eve doğru yola çıkan bir kişi, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince beton durağa çarpıp takla attı. Kazada 1'i ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.

Hastaneden komşusunu alıp evine götürürken kaza yapıp hastanelik oldular
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Çatalca Çiftlikköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan B. komşusu Yasemin A.’yı hastaneden alarak, 31 ZE 1129 plakalı otomobiliyle evine doğru yola çıktı. Serkan B’nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton duvara çarpıp takla attı. Kaza nedeniyle araçta bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkışarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Kazada ağır yaralanan Serkan B. ile yanında bulunan Yasemin A. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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İHA
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