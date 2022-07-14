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Hastanelerde 'Kapı Güvenlik Sistemleri' kurulmaya başlandı
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Hastanelerde 'Kapı Güvenlik Sistemleri' kurulmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla 4 ay önce verdiği talimat doğrultusunda Kapı Güvenlik Sistemleri kurulmaya başlandı.

Hastanelerde 'Kapı Güvenlik Sistemleri' kurulmaya başlandı
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Kapı Güvenlik Sistemleri uygulaması, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede başladı.

Kapı Güvenlik Sistemleri sayesinde hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasadışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişi engellenecek. Kapı Güvenlik Sistemleri uygulamasının ve güvenlik tedbirlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak” ifadelerini kullandı.

Hastanelerde 'Kapı Güvenlik Sistemleri' kurulmaya başlandı
Hastanelerde 'Kapı Güvenlik Sistemleri' kurulmaya başlandı
Hastanelerde 'Kapı Güvenlik Sistemleri' kurulmaya başlandı
Hastanelerde 'Kapı Güvenlik Sistemleri' kurulmaya başlandı
Hastanelerde 'Kapı Güvenlik Sistemleri' kurulmaya başlandı
İHA
Editör

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