Hastanenin İhtiyaç ve Projeleri Görüşüldü

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'den Silivri Devlet Hastanesi'ne Ziyaret

Hastanenin İhtiyaç ve Projeleri Görüşüldü
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner’den Silivri Devlet Hastanesi’ne Ziyaret

Hastanenin İhtiyaç ve Projeleri Görüşüldü

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4dosgb
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haberici1-fll
haberici1-fll
haberici1-fll

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Silivri Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında kendisine 6. Bölge Başkanı Habip Yılmaz ve Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Akif Seylan eşlik etti. Hastanenin hizmet kalitesini artırmaya yönelik ihtiyaç ve projeler hakkında yapılan görüşmelerde, iyileştirme çalışmaları ele alındı. Silivri Devlet Hastanesi yetkilileri, bu nazik ziyaret için Doç. Dr. Güner’e teşekkür etti.