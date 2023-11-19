Hastasıyla konuşarak ameliyatı gerçekleştirdi

Bursa Medicana Hastanesi Üroloji Uzmani Doç. Dr. Ahmet Şahan, ameliyat ettiği hastasıyla konuşarak operasyonu gerçekleştirdi.

Bursa’da idrarda kan olması şikâyeti ile Medicana Hastanesi’ne başvuran hastada, mesane tümörü tespit edildi. Hayatını oksijen ile sürdüren ileri safha KOAH akciğer yetmezliği hastası, ameliyatta anestezi olması riskli bulundu. Hastanenin uzman ekibi, hastayı makineye bağlamadan uyanık spinal, epindural anestezi yapmaya karar verdi. Hasta ameliyat esnasında bilinci açık bir şekilde iken doktorlarla sohbet ederek üç saatlik ameliyatı atlattı. Hasta ameliyattan çıktıktan sonra yoğun bakıma alınmadan normal odada tedavisine devam edildi.

Bilinci açık bir şekilde hastayı ameliyat eden Üroloji Uzmani Doç. Dr. Ahmet Şahan, ”Hastanın ameliyat olması gerekiyordu. İdrarda ciddi kanaması sebebiyle kan tranfüzyonu ihtiyacı oluyordu. Böbrek değerleri mesane tümörüne bağlı kötüleşmişti. Tümör yükünün fazla olmasından dolayı endoskopik yolla kanama kontrolü dışmerkezde birkaç defa denenmesine rağmen başarılı olunamamıştı. Radyoterapi kemoterapi gibi palyatif alternatif yöntemler tümör yükü, kanama ve böbrek fonksiyonlarının bozuk olmasından dolayı uygun değildi. Günlük yaşamında oksijen desteği ile devam eden ileri evre KOAH akciğer yetmezliği olan hastanın genel anestezi altında ameliyat olması çok yüksek riskli bulundu. Bunun üzerine anestezi ekibi ile görüşerek hastayı makineye bağlamadan uyanıkken spinal, epidural anestezi altında yapmaya karar verdik. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü. Hasta ameliyat sırasında bizimle sohbet etti. Ekibi evine davet etti. Ameliyat sonrası yoğun bakıma dahi gitmeden serviste takiplerini yaptık. Ameliyatın akşamında yürüttük" dedi.

Medicana Bursa hastanesinde üroloji bölümü olarak ilk defa bu denli büyük bir cerrahiyi başarı ile gerçekleştirdiklerini belirten Şahan, "Ameliyatın gerçekleşmesinin temel faktörlerinden en önemlisi anestezi, reanilmasyon ekibimiz. Çok yerinde ve zamanında bir anestezi tekniğiyle hastayı uyutmaksızın bize teslim etti. Ondan sonrası bizim için rutin bir işlemdi. Tam bir ekip çalışması oldu” diye konuştu.