Hastavuk, 'YSS Belgesi'nin gururunu yaşıyor

Türkiye’nin önde gelen kanatlı sektörü öncülerinden Hastavuk, uzun emekler sonucu aldığı ’YSS Belgesi’nin gururunu yaşıyor.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucu ’YSS Belgesi’ hakkını kazanan Hastavuk, artık daha hızlı gümrükleme yapabilecek. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) belgesi, Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi tarafından Hastavuk yetkililerine teslim edildi. Belgeyi alan Hastavuk Mali İşler Müdürü Özer Usta, "YSS belgesi usta işi bir statü belgesidir. Aynı zamanda kurumsallaştıran bir belgedir. Hastavuk olarak yetkilendirilmiş YSS belgesi almaya hak kazandık. YSS belgesi gümrük işlemleri güvenilirliği, şeffaflığı, izlenebilirliği sağlayan bir belgedir. Gümrüklerde zamandan, efordan ve maliyetlerde avantaj sağlar. Türkiye’de bin ihracatçı arasında çok az sayıda bu belge bulunmaktadır. YSS’yi alabilmek için sizin sevkiyat alanınızı gümrük inisiyatifinde güvenilir hale getirmeniz gerekiyor. Aynı zamanda hem dijital izlenebilirliği hem de sürdürüle bilirliği ve personel güvenliğini hem yazılı hem de uygulamalı sağlamanız gerekiyor. Bunları sağlayan firmalar YSS belgesi alabiliyor. Bu şartları sağlayıp YSS belgesi alan firmalara, gümrüklerde öncelikli geçiş hakkı ve işlem kolaylığı gibi imtiyazlar sağlanıyor. Aynı zamanda karşılıklı ikili anlaşmaların olduğu ülkelerde yaptığınız ihracatlarda ülkelerde size imtiyaz ve geçiş hakkı sağlıyor. Dolayısıyla YSS belgesi kurumsallaşma ve gümrüklerde güvenilirlikle ilgili önemli bir statü belgesidir. Bunu şirketimize kazandırdığımız için son derece memnunuz" dedi.

Daha çok firmanın YSS belgesi alıp daha çok ihracat yapıp Türkiye’ye artı değer kazandırması gerektiğini belirten Usta, "Beyaz et sektöründe sadece Hastavuk YSS belgesi almayı hak kazandı. Hastavuk ilkleri gerçekleştiren firma olmanın yanında sektöründe en çok ihracat yapan firmalardan da birisi aynı zamanda. İhracatımızı daha da arttırmak için YSS belgesini almak üzere bir strateji belirledik, yönetimimizin de kararlılığıyla birlikte bu belgeyi almaya hak kazandık" diye konuştu.

Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi ise belgeyi takdim ederken şu ifadelere yer verdi:

"Yükümlük sertifikası, hem ithalatta hem ihracatta çok büyük kolaylıkla sağlıyor. İhracatçılarımızın bütün ihracatlarında ve kolaylaştırılmış işlemlerde indirimli teminat, eksik belge ile beyan çeşitli argümanları var. Bu belge ile ihracatlarımızı 2-3 katına çıkarmayı hedefliyoruz."