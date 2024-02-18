HasTavuk kurucularından Sedat Sırrı Sezer son yolculuğuna uğurlandı
Bursalı iş adamı HasTavuk A.Ş kurucularından Sedat Sırrı Sezer son yolculuğuna uğurlandı.
Bursalı iş adamı HasTavuk A.Ş kurucularından Sedat Sırrı Sezer son yolculuğuna uğurlandı.
2 çocuk babası Bursalı iş adamı Sedat Sırrı Sezer (97) hayatını kaybetti. Sezer, Bursa OSB Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bademli mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye HasTavuk A.Ş yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Sedat Sırrı Sezer’in çocukları ve yakınları katıldı.