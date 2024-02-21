Hat müzayedesi ile Gazze'ye destek, büyük ilgi gördü

Hat sanatı severlerin ve koleksiyoncuların bağışladığı eserlerle düzenlenen müzayedede 17 milyon TL gelir elde edildi, elde edilen gelirin tamamı Ramazan ayı öncesi ulaştırılmak üzere Gazze’de faaliyet gösteren yardım kuruluşlarına bağışlandı.

Hamit Aytaç, Mustafa Halim Özyazıcı, Hasan Çelebi, Davut Bektaş, Abdurrahman Depeler, Ahmet Bursalı, Ahmet Depeler, Ahmet Koçak, İbrahim Şengül , Ferhat Kurlu, Arif Özdem, Mustafa Parıldar gibi bir çok önemli hattatın eseri ’Vakit Gazze için infak vakti’ ismi ile online olarak düzenlenen 3 müzayedede satışa çıktı. Türkiye’nin yaşayan en iyi hattatları ve koleksiyonerlerinin bağışladığı eserlerden oluşan yardım müzayedesi Kumbaracı4 Sanat Galerisi organizasyonunda yapıldı. İlginin büyük olduğu müzayedede 270 eser, sanat ve hayırseverlerin beğenisine sunuldu ve Instagram canlı yayını ile satışı gerçekleştirildi. Satıştan elde edilen 17 milyon TL Hak İnsani Yardım Derneği aracılığı ile Gazze’ye bağışlandı.