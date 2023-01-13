Hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde hatalı dönüş yapan market kamyonu, servis aracıyla çarpıştı. Kazada servis aracının sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın S. idaresindeki 34 JL 8243 plakalı Mercedes marka market kamyonu, cadde üzerinde seyir halindeyken hatalı dönüş yaptı. Bunun üzerine kamyon, ters istikamette seyir halinde olan Sedat A. yönetimindeki 41 P 3016 plakalı Otokar marka servis aracı ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle servis sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Servis şoförü ben geldiğimde araçta sıkışık vaziyetteydi"

Kendisinin de servis şoförü olduğunu ve kazayı görür görmez müdahale ettiğini söyleyen Erdal Akbaş, "Ben de servis şoförüyüm. Servisten döndüğüm sırada meslektaşımın bir tanesinin burada trafik kazası yaptığını gördüm. Hemen olay yerine geldim ama maalesef dikkatsizce araç kullanan kamyon şoförü hatalı dönüş yapmış ve trafik kazası olmuş. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Lütfen yağışlı havalarda hatalı dönüş yapmayalım. Ben geldiğimde olay daha yeni olmuştu. Darıca istikametine giden kamyon, dönülmemesi gereken yerden dönmüş. Bir de kırmızı ışıkta geçip, kazaya sebebiyet vermiş. Servis şoförü ben geldiğimde araçta sıkışık vaziyetteydi. Sağ olsun diğer vatandaşlar da yardımcı oldu. Ben de bir vatandaş olarak arkadaşı araçtan çıkardım. Şu an hayati tehlikesi yok ama sanırım bacağında bir kırık var” dedi.