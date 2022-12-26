Hatalı şerit değiştirip motosikletliye çarptı, arkasına dahi bakmadan kaçtı

Esenyurt’ta bir motosikletliye, hatalı şerit değişimi yapan araç sürücüsü çarptı. Kaza sonrasında motosikletli vatandaş yere düşerken, hatalı sürücü arkasına bakmadan kaçtı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı’nda yaşandı. Seyir halindeki motosikletli bir vatandaşa, hatalı şerit değimi yapan 34 TC 2370 plakalı araç çarptı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü yere düşerken, çarpan şahıs arkasına bakmadan kaçtı. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği kazada motosikletli bir süre yerden kalkamazken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.