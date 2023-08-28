Hatalı sollama yapan minibüs takla attı: 1 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı minibüsün takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı minibüsün takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara-Şahin karayolu üzeri su deposu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 ADP 221 plakalı minibüs sürücüsü C.E. (20), Şahin Mahallesi istikametine seyrettiği sırada hatalı sollama yapınca kontrolden çıkan minibüs takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.