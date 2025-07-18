Hatalı sollama yapan otomobil motosikleti ezmekten kıl payı kurtuldu
Bursa'da hatalı sollama yapan otomobil, motosikleti ezmekten kıl payı kurtuldu.
Bursa’da hatalı sollama yapan otomobil, motosikleti ezmekten kıl payı kurtuldu.
Olay, akşam saatlerinde Karacabey ilçesi Yeniköy-Boğaz yolu üzerinde meydana geldi. Tek şeritli yolda önündeki otomobili sollayan Opel marka otomobilin sürücüsü, hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen motosikletle burun buruna geldi. Araç motosikleti teğet geçerken, o anlar otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı.