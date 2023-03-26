Hatay'a 100 bin lira değerinde yardım

Eğitim Bir-Sen Bilecik Şubesi, deprem bölgesine 100 bin lira değerinde hijyen paketi gönderdi.

Eğitim Bir-Sen Bilecik Şubesi depremden ağır hasar alan Hatay’a mali değeri 100 bin lira olan 220 adet hijyen paketi gönderdi. Şube Başkanı Ahmet Selöz deprem bölgesine gönderilen yardımların birer destek olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Selöz, “Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı. Biz sadece sendika değiliz. Erdemliler hareketi, iyilikte yaşamanın adresi. Bilecik’ten Hatay’a kadınlardan kadınlara dayanışma vakti dedik, hediyelerimizi deprem bölgesindeki kadınlarımız için hazırladık. Mali değeri 100 bin lira olan 220 adet hijyen paketimiz Hatay’a gitti. Eli değenlerin, emek verenlerin, destek olanların elleri dert görmesin Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.