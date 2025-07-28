Hatay'a 12 sınıflı okul kazandırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu iş birliğiyle Hatay’ın Kumlu ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 12 derslikli okulun, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında hizmete açılması hedefleniyor.

Projenin maliyetinin büyük bir kısmı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla belediye bütçesinden karşılanırken, Kocaeli Üreten ve Yöneten Kadınlar Platformu’nun düzenlediği yardım programlarından elde edilen gelir de yapım sürecine katkı sağladı. Toplam 77 milyon 892 bin liraya mal olan okul, modern yapısıyla bölgedeki öğrencilere daha nitelikli eğitim imkanı sunacak.

Toplam 2 bin 390 metrekare inşaat alanına sahip olan ve iki kattan oluşan okulda, her biri 48 metrekarelik 12 dersliğin yanı sıra anaokulu sınıfı, fen sınıfı, görsel sanatlar atölyesi, müzik sınıfı, kütüphane ve destek eğitim odası bulunuyor.

Ayrıca projede beden eğitim salonu, mescit, yemekhane, öğretmenler odası, rehberlik servisi, idari odalar, okul aile birliği odası ve 90 kişilik çok amaçlı salon da yer alıyor.